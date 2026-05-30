Am Freitagnachmittag kam es in Zell am Moos zu einem Traktorunfall mit einem beladenen Güllefass. Der Lenker hatte großes Glück und blieb trotz des Umsturzes nahezu unverletzt.

Traktor rutscht über Hang und kippt um

Die Feuerwehren Zell am Moos und Haslau wurden am 29. Mai 2026 mit dem Einsatzstichwort „Traktor mit Güllefass umgestürzt, ca. 5.500 Liter geladen“ alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache rutschte ein Landwirt mit seinem Traktor und dem angehängten Güllefass über einen Hang und stürzte um.

Lenker kann sich in Kabine festhalten

Nach Angaben der Feuerwehr konnte sich der Landwirt während des Unfalls in der Fahrzeugkabine festklammern und wurde nicht aus dem Fahrzeug geschleudert. Dadurch blieb ihm trotz des schweren Unfalls offenbar eine schwere Verletzung erspart.

Aufwendige Bergung durch Feuerwehr und Landwirte

Die Bergung des umgestürzten Traktors und des Güllefasses erfolgte mithilfe der Seilwinden der Feuerwehrfahrzeuge sowie mit Unterstützung von Traktoren umliegender Landwirte. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Feuerwehren Zell am Moos und Haslau standen mit insgesamt 33 Einsatzkräften im Einsatz.

Quelle: AFK Mondsee / Fotos: Christian Stoxreiter