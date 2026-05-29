Bad Ischl. Der Star Truck der Initiative Join MINT – ein Programm von AMS und Land Oberösterreich – machte kürzlich Halt an der HAK und Praxisschule Bad Ischl und begeisterte die Schülerinnen und Schüler mit spannenden Einblicken in die Welt von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).

Der mobile Erlebnis-Truck bringt moderne Technologien direkt an Schulen und macht Zukunftsthemen interaktiv erlebbar. In fünf Erlebniswelten – darunter Künstliche Intelligenz, Robotik, Sensorik, Vernetzung sowie Material- und Werkstofftechnologie – konnten die Jugendlichen selbst experimentieren, neue Technologien ausprobieren und praxisnahe Erfahrungen sammeln. Im Zuge von Workshops erhielten die Schülerinnen und Schüler nicht nur spannende Einblicke in innovative Technologien, sondern auch in mögliche Berufs- und Ausbildungswege im MINT-Bereich.

Der Besuch des Star Trucks zeigte eindrucksvoll, wie wichtig technische und digitale Kompetenzen für die Zukunft sind. Gleichzeitig machte das Projekt deutlich, wie vielseitig und spannend moderne Berufsfelder sein können.