Am Mittwochvormittag kam es in Bad Ischl zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 36-jähriger Mann stürzte bei Sanierungsarbeiten durch ein Firmendach und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der 36-jährige Angestellte aus dem Bezirk Gmunden führte gegen 08:30 Uhr Erneuerungsarbeiten auf dem Dach eines Firmengebäudes in Bad Ischl durch. Aus bislang unbekannter Ursache brach er während der Arbeiten durch die Dachkonstruktion und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Auf Arbeitstisch aufgeprallt

Der Mann schlug mit dem Rücken auf einen mit Holz beladenen Arbeitstisch auf und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Hubschrauber bringt Verletzten ins Klinikum

Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde der 36-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Wels geflogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind derzeit noch im Gange, berichtet die Polizei.