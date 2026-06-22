Die Schulgemeinschaft des BG/BRG Bad Ischl lädt heuer wieder am Mittwoch, 8. Juli 2026, ab 12:00 ganz herzlich zum Schulfest ein. Das letztes Jahr neu ins Programm aufgenommene Volleyballturnier zwischen Schüler:innen und Lehrer:innen wird erneut das Fest eröffnen. Zusätzlich wird eine Reihe an Fußballmatches abgehalten. Natürlich gibt es auch wieder die gewohnten Programmpunkte für Alt und Jung: Turnvorführungen, Kistenklettern, Hüpfburg, eine Spiele-Rallye sowie eine Schminkstation und eine Schüler:innendisco versprechen einen kurzweiligen Nachmittag. Für die Verpflegung sorgen einige Klassen mit Kuchen, Pizza, Limonaden, Veggie und Eis. Der Elternverein freut sich über hungrige Gäste am Bosnastand! Wir hoffen auf regen Besuch und wünschen einen vergnüglichen Nachmittag am Gelände des Gymnasiums!