Am Freitagnachmittag erlitt ein 62-jähriger Badegast im Irrsee in Zell am Moos einen medizinischen Notfall. Der Mann konnte aus dem Wasser gerettet und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Gesundheitsprobleme im Wasser

Der 62-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck hielt sich gegen 16:00 Uhr im Irrsee auf, als er plötzlich gesundheitliche Probleme erlitt. Sein Zustand verschlechterte sich während des Aufenthalts im Wasser.

Begleitperson schlägt Alarm

Eine Begleitperson bemerkte die Notlage und machte durch Hilferufe auf den Vorfall aufmerksam. Daraufhin wurden die umliegenden Badegäste sowie die Einsatzkräfte alarmiert.

Notarzthubschrauber bringt Mann ins Krankenhaus

Nach dem Notruf trafen Rettungsdienst und Notarzt am Einsatzort ein und übernahmen die medizinische Versorgung. Nach der Erstversorgung wurde der 62-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.