Am Samstagvormittag kam es in Bad Ischl zu einem ungewöhnlichen Unfall mit einem Radlader. Nachdem der Lenker das Fahrzeug nicht mehr stoppen konnte, sprang er ab. Der führerlose Radlader rollte anschließend rund 250 Meter talwärts und prallte gegen ein Gebäude.

Der Unfall ereignete sich gegen 11:10 Uhr auf einer Privatstraße in Bad Ischl. Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden war mit einem Radlader bergauf unterwegs, als er das Fahrzeug offenbar nicht mehr zum Stillstand bringen konnte. In weiterer Folge setzte sich der Radlader rückwärts in Bewegung.

Lenker springt vom Fahrzeug – Gebäude schwer beschädigt

Um sich in Sicherheit zu bringen, sprang der 60-Jährige vom Fahrzeug ab. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Der führerlose Radlader rollte rund 250 Meter die Straße hinunter und prallte schließlich gegen ein gewerblich genutztes Gebäude. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Der verletzte Lenker wurde nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert, berichtet die Polizei.