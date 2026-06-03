Ein besonderer Meilenstein wurde an der ECOS HLW Bad Ischl gesetzt: Erstmals traten neun Schüler:innen aus unterschiedlichen Jahrgängen zur Zusatzqualifikationsprüfung zur „Vegan-vegetarischen Fachkraft“ an und stellten dabei ihr Fachwissen sowie ihre praktischen Kompetenzen unter Beweis.

Die Ausbildung vermittelt fundierte Kenntnisse über vegetarische und vegane Ernährungsformen und verbindet theoretisches Wissen mit praxisnaher Umsetzung in der Küche. Neben ernährungswissenschaftlichen Grundlagen stehen auch nachhaltige Lebensmittelkunde, innovative Zubereitungsmethoden und die Entwicklung zeitgemäßer Speisekonzepte im Mittelpunkt.

Die erste Prüfungsrunde markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Bildungsangebotes an der ECOS HLW Bad Ischl und unterstreicht die zunehmende Bedeutung bewusster und nachhaltiger Ernährung in Gesellschaft und Gastronomie. Mit ihrem Engagement und ihrer erfolgreichen Teilnahme zeigen die neun Schüler:innen, dass moderne Ernährungsformen längst einen festen Platz in der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte einnehmen.