Bad Ischl. Mit einem abwechslungsreichen Programm und vielen jungen Musikerinnen und Musikern feierte die Salinenmusikkapelle Bad Ischl am vergangenen Samstag das 30-jährige Bestehen ihrer Jugendkapelle. Beim Jugendorchestertreffen im Kurpark stand vom frühen Nachmittag bis in die Abendstunden der musikalische Nachwuchs aus der Region im Mittelpunkt.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um die Leistungen der jungen Blasmusiktalente zu erleben. Die teilnehmenden Jugendorchester präsentierten ein vielfältiges Repertoire und sorgten für beste Unterhaltung. Den musikalischen Abschluss gestaltete das Bezirksjugendorchester Gmunden unter der Leitung von Bezirkskapellmeister Christoph Wiesenberger. Das Konzert musste aufgrund der Witterung zwar verkürzt werden, begeisterte das Publikum jedoch dennoch mit seinem Programm.

Die Feierlichkeiten boten zugleich Anlass, auf drei Jahrzehnte erfolgreicher Nachwuchsarbeit zurückzublicken. Die Jugendkapelle wurde 1996 auf Initiative von Ehrenkapellmeister Josef Morbitzer gegründet, um jungen Musikerinnen und Musikern erste Erfahrungen im gemeinsamen Musizieren und bei öffentlichen Auftritten zu ermöglichen. Seither entwickelte sich die Jugendkapelle zu einem wichtigen Bestandteil der Ischler Salinenmusik.

Ein besonderer Moment des Jubiläumsnachmittags war die Übergabe eines neuen Instruments, das von der Stadtgemeinde Bad Ischl gespendet wurde. Überreicht wurde das Instrument von Stadträtin Marija Gavric, die damit die Wertschätzung der Stadt für die engagierte Nachwuchsarbeit der Salinenmusikkapelle zum Ausdruck brachte.

Neben der musikalischen Ausbildung spielen auch Gemeinschaft und Freude an der Musik eine zentrale Rolle – Werte, die an diesem Nachmittag deutlich spürbar waren. Dass eine Veranstaltung dieser Größenordnung gelingt, ist zudem dem Einsatz zahlreicher Helferinnen und Helfer zu verdanken. Das Jubiläumsfest zeigte eindrucksvoll, welchen Stellenwert die Jugendarbeit innerhalb der Musikkapellen einnimmt. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Begeisterung für die Blasmusik auch bei der nächsten Generation ungebrochen ist.