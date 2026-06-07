Europameisterschaft und Österreichische Meisterschaft der Beneteau First 18 SE erfolgreich am Attersee ausgetragen!

Vier Wettfahrttage, internationale Beteiligung und ein slowenisch-österreichisches Team als Europameister im Union-Yacht-Club Attersee

Vom 4. bis 7. Juni 2026 stand der Union-Yacht-Club Attersee ganz im Zeichen der EUROSAF Beneteau First 18 SE Europameisterschaft. Gleichzeitig wurde die Österreichische Meisterschaft in dieser dynamischen Sportbootklasse ausgetragen. Insgesamt boten die vier Veranstaltungstage beste Bedingungen für hochklassigen Segelsport auf dem Attersee.

Besonders erfreulich aus Sicht des Veranstalters: An jedem Wettfahrttag konnten Rennen durchgeführt werden. Damit fanden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf Nationen faire und anspruchsvolle Bedingungen vor und konnten ihr Können auf dem Wasser unter Beweis stellen.

Den Titel des Europameisters sicherte sich der Slowene Uroš Kraševac, der gemeinsam mit der Österreicherin Lisa Berger vom benachbarten Segelclub Attersee an den Start ging. Mit einer konstant starken Serie setzte sich das Duo gegen die internationale Konkurrenz durch. Den zweiten Platz belegten die Slowenen Dejan Presen und Dénes Szilágyi. Rang drei ging an das deutsche Team mit Raphael Lorenz, Leoni Kluge und Antonia Schirner.

Im Rahmen der gleichzeitig ausgetragenen Österreichischen Meisterschaft gingen die Goldmedaillen an Angelika Stark und Martin Pöll vom UYC Neusiedlersee.

Für den Union-Yacht-Club Attersee war dies bereits die zweite Europameisterschaft der Saison 2026. Von einer Verschnaufpause kann jedoch keine Rede sein: Bereits am Freitag, dem 12. Juni, steht mit der Österreichischen Staatsmeisterschaft der Finn-Klasse die nächste hochkarätige Veranstaltung auf dem Programm. Die traditionsreiche, ehemals olympische Bootsklasse wird erneut zahlreiche Spitzenathleten an den Attersee bringen.

Mit der erfolgreichen Durchführung der Europameisterschaft unterstreicht der Union-Yacht-Club Attersee einmal mehr seine Rolle als einer der führenden Segelsportveranstalter Österreichs und als bewährter Gastgeber internationaler Meisterschaften.