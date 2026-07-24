Attersee; Gott loben im Morgenlicht; dankbar sein für das Geschenk des Lebens und die Schöpfung: Das sind gute Gründe, am wöchentlichen Morgengebet am öffentlichen Badeplatz Neustift in Attersee teilzunehmen. Die evangelische und die katholische Pfarrgemeinden laden bis Ende August jeden Mittwoch um 6 Uhr zum mediativ besinnlichen Start in den Tag. Es ist eine Gelegenheit für Einheimische und Gäste, die besondere Ruhe und Pracht des Sonnenaufgangs mit Texten, Liedern und Bewegung in sich aufzunehmen. Bei Regen entfällt die Zusammenkunft.

Den Tagesabschluss am Mittwoch bietet die Orgelvesper in der evangelischen Martinskirche. Ab 18 Uhr lassen Organistinnen und Organisten der Umgebung allein oder mit Soloinstrumenten und Gesang den Tag an der Kaufmann-Orgel musikalisch ausklingen. Auch dieses Angebot besteht bis Ende August. Der Eintritt ist jeweils frei; keine Anmeldung erforderlich.