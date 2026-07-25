Mondsee ist der Startpunkt. Am Dienstag, 11. August 2026, um 20 Uhr gibt die Violinistin Franziska Strohmayr in der Basilika St. Michael das Auftaktkonzert ihres Kulturbiathlon 2026 – im Rahmen des BachZeit Festivals Mondsee. Am nächsten Morgen packt sie die Geige auf den Rücken, das Gepäck in die Satteltaschen, schwingt sich aufs Fahrrad und radelt los: 1.293 Kilometer bis zur Insel Rügen an der Ostsee.

Der Kulturbiathlon ist ein von Strohmayr entwickeltes Konzertformat: Solokonzerte für Violine in historischen Kirchen, verbunden durch eine Fahrradreise. Alle Etappen zwischen den sieben Konzertorten legt sie ausschließlich mit dem Fahrrad zurück – keine Zugverbindungen, kein Auto. Die diesjährige Tournee führt von Österreich quer durch Deutschland nach Norden: über Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg bis nach Mecklenburg-Vorpommern.

BachZeit Festival als Rahmen

Das BachZeit Festival Mondsee, das sich der Musik Johann Sebastian Bachs widmet, ist der ideale Rahmen für diesen Auftakt. Die Basilika St. Michael – eine der prächtigsten Barockkirchen Österreichs – bietet der Musik von Bach einen optimalen Resonanzraum.

„Mondsee ist nicht nur der geografische Startpunkt – die Basilika und die Musiker:innen der Kantorei sind ein Teil meiner musikalischen Heimat. Wenn ich hier spiele, fühle ich mich am richtigen Ort. Beim BachZeit Festival spiele ich nun das zehnte Jahr in Folge. Dass mein persönliches Jubiläum mit dem Start der Tournee zusammenfällt, hätte ich mir vor zehn Jahren nie vorstellen können. Dafür bin ich sehr dankbar. – Franziska Strohmayr“

Zur Künstlerin

Franziska Strohmayr ist als Solistin und Kammermusikerin bei Festivals wie der Salzburger Biennale, dem Musikfest ION Nürnberg und den Carl-Orff-Festspielen zu erleben. Sie schloss ihr Studium an der Universität Mozarteum Salzburg und der Guildhall School of Music and Drama in London mit Auszeichnung ab und wurde mit dem Förderpreis des Kulturfonds der Stadt Salzburg sowie als „Newcomerin des Jahres“ der Landesstiftung PRO SALZBURG geehrt. Mit innovativen Projekten wie dem Kulturbiathlon – Mit Violine und Fahrrad sowie spartenübergreifenden Formaten verbindet sie Musik mit Akrobatik, Lichtkunst und Performance. Ihre Aufnahmen erscheinen bei TYXart und ihrem Label Leni Records. Sie spielt eine Violine von Antonio Gragnani (Livorno, 1759) und ist promovierte Musikwissenschaftlerin.

Konzertdetails

Dienstag, 11. August 2026 | 20:00 Uhr

Basilika St. Michael, Kirchengasse 1, 5310 Mondsee

Im Rahmen des BachZeit Festivals Mondsee

Eintritt frei – Spenden willkommen

Programm

J. S. Bach – Partita d-Moll BWV 1004