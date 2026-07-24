Das Rennententeam der SPÖ Vöcklabruck konnte aus den Startgeldeinnahmen aus dem Vöcklabrucker „Brooklyn Beach Schwimmentenrennen“ 2025 mehrere soziale Projekte bzw. Institutionen unterstützen. Die Einnahmen gingen an die Lebenshilfe Vöcklamarkt (Unterstützung Spezial Olympik Sportaktivitäten) dem Frauenhaus und dem Quartier 16 für den Ankauf von Spielgeräten.

Unter anderem konnten auch 500€ an Katharina übergeben werden. Katharina leidet an dem Down-Syndrom und kann über der Verein „Leben Lachen Lernen“ einen Kurs besuchen.

Um auch in Zukunft weitere soziale Projekte unterstützen zu können werden bei dem „Brooklyn Beach Entenrennen“ am 15.August beim Freizeitgelände Spendengelder gesammelt.