Der Traditionsschützenverein Wirling hat der Werkstätte der Lebenshilfe Oberösterreich in Bad Ischl einen Maibaum gespendet. Das Holz wird dort von den Menschen mit Beeinträchtigung weiterverarbeitet und für die Herstellung handgefertigter Spreißelprodukte genutzt.

Große Freude herrscht in der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl über die Spende der Traditionsschützen Wirling. Der Maibaum wurde bereits geschnitten und geviertelt angeliefert. In der Werkstätte spalten die Beschäftigten das Holz zu sogenannten Spreißeln, die als Grundlage für verschiedene handgefertigte Produkte dienen. „Wir freuen uns sehr über diese Spende. Die daraus gefertigten Produkte erfreuen sich großer Beliebtheit und finden immer viele Abnehmer:innen“, sagt Werkstättenleiterin Mag. (FH) Regina Nußbaumer. Mit der Maibaumspende leistet der Traditionsschützenverein Wirling einen wertvollen Beitrag zur sinnstiftenden Beschäftigung der Menschen mit Beeinträchtigung und unterstützt zugleich die Herstellung regionaler Handwerksprodukte.