LAAKIRCHEN. „Spaß, Action und Geselligkeit für alle!“ Das 17. Laakirchner Stadtfest wurde seinem Motto wirklich mehr als gerecht. Von Mitmachkonzert und Familienolympiade für die Jüngsten über jede Menge Musik bis zu Gemütlichkeit und Kulinarik war – bei freiem Eintritt – alles dabei. Der Wettergott verlagerte den Besucheransturm diesmal zwar auf den späten Nachmittag, der Stimmung tat das aber keinen Abbruch: Es wurde ausgelassen gefeiert!

Bei hochsommerlichen Temperaturen zog es viele zunächst ins Freibad und an den See, spätestens ab dem frühen Abend füllte sich das Festgelände im Ortszentrum dafür aber umso stärker. Mehrere tausend Besucher strömten nach Laakirchen und ließen sich von der Musik auf drei Bühnen begeistern – vom schwungvollen Kinder-Mitmachkonzert mit Rucki & Zucki über örtlichen Gruppen und das Salzkammergut Trio bis zu den lokalen Bands auf der Rockhouse Bühne.

Gut genutzt wurde das von den Vereinen gestaltete Angebot der Familienolympiade, ob Surfsimulator, Kübelspritzen oder Instrumententest. Mutige konnten auf dem Hebekran der Feuerwehr Laakirchen von oben betrachten, auf die Kinder warteten Ponyreiten, Fahrgeschäfte, eine Hüpfburg und vieles mehr Für das leibliche Wohl und Gemütlichkeit sorgten die Gastronomie sowie engagierte Vereine, neue Teilnehmer, wie etwa der Elternverein der VS Laakirchen, erweiterten das kulinarische Angebot. Als echter Gewinn für das Stadtfest erwies sich dabei der Platz vor dem neuen Hotel. Er konnte heuer erstmals für Stände genutzt werden, was das Fest-Angebot in der Wolfstraße deutlich erweiterte.

Ausgelassene Stimmung mit Arizona und Melodias

Mit der abendlichen Abkühlung ging die Party dann erst richtig los. Zunächst fuhren die Songs der Country-Band Arizona allen in die Beine – jeder wippte mit, eine Linedance-Gruppe verlockte manch Mutigen zum spontanen Mittanzen. Danach brachten Melodias rund um Bandleader Jürgen Höchtl alias J.J. King die Hauptbühne zum Beben. Zu legendären Songs von Austropop bis Rock`n`Roll, von Reinhard Fendrich über die Beatles bis zu Amy Winehouse und Elvis Presley, tanzten die Stadtfestbesucher ausgelassen in die laue Sommernacht – und feierten danach mit dem Life-Radio DJ noch bis zwei Uhr früh.