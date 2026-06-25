Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 9. Juli zum nächsten Abend der Reihe thursdays4jazz: Mit Rifftett gastiert ein sechsköpfiges Ensemble aus Linz, das zeitgenössischen Jazz mit Pop-Einflüssen verbindet.

Das Programm des Abends besteht aus Eigenkompositionen der Band – rhythmisch, melodisch zugänglich, mit Raum für ausgedehnte Soli. Rifftett bewegt sich in einer Klangwelt, die für Fans von Snarky Puppy oder Ambrose Akinmusire einen vertrauten Ausgangspunkt bietet.

Die Band ist im Umfeld der Anton Bruckner Privatuniversität Linz entstanden – eine Gruppe von Freund:innen und musikalischen Wegbegleiter:innen rund um Saxophonist Rafael Denkmayr. Die Besetzung aus Saxophon (Denkmayr), Trompete (Isaac Knapp), Keyboards und Synth (Felix Heiß), Gitarre (Konstantin Sieghart), Bass (Daniel Zoglauer) und Schlagzeug (Alexander Kreisbichler) ergibt einen Klang, der zwischen Club und Konzertsaal funktioniert: Bläser über elektronischen Flächen, Groove über Harmonie. Das Sextett hat sich in den letzten Jahren auf der Linzer Szene gespielt – im Botanischen Garten, in der Stadtwerkstatt, bei Jazz-Jamsessions im KHG-Jazzkeller.

Beim OKH-Abend treffen leidenschaftliche Soli auf melodisch zugängliche Kompositionen – Jazz, der sich nicht wegduckt hinter Avantgarde-Geste, aber auch keinen Schritt zurück in die Lounge macht.

Veranstaltungsinformation:

Konzert: Rifftett | thursdays4jazz, Donnerstag, 9. Juli 2026, Einlass: 20:00 Uhr | Beginn: 20:30 Uhr, OKH Vöcklabruck – EG Bar, Hans Hatschekstraße 24, 4840 Vöcklabruck, Eintritt: 17 € VVK | 20 € AK | 10 € Jugendticket (bis 18 Jahre)

Weitere Infos zum OKH Programm unter: www.okh.or.at/programm