Am Donnerstagnachmittag kam es in Frankenburg am Hausruck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Traktor. Der Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt.

Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis war gegen 12:20 Uhr mit seinem Motorrad auf der L509 Frankenburger Straße in Richtung Pramet unterwegs. Im Bereich Dorf wollte er einen Pkw, einen Lkw sowie einen Traktor überholen.

Motorrad touchiert abbiegenden Traktor

Dabei dürfte der Motorradlenker übersehen haben, dass der 54-jährige Traktorfahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck nach links in Richtung Redleiten abbiegen wollte. In weiterer Folge touchierte das Motorrad den linken hinteren Reifen des Traktors.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Durch die Kollision kam der 37-Jährige zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert, berichtet die Polizei.