Aufgrund des großen Erfolgs des Kultursommers 2025 lädt die Marktgemeinde auch heuer zu zwei OPEN AIR-Veranstaltungen in Frankenburg ein. Am 12. Juni sorgt die Band „Crispy Ducks“ mit groovigen Funk- und Jazz-Classics beim „Sommernachtsfest“ für coole Stimmung, während am 13. Juni die Musikkabarett-Gruppe „Die Vierkanter“ mit ihrem BEST OF-Programm „Glanzstücke“ die Lachmuskeln des Publikums strapazieren wird – mit Charme, Witz und Tiefgang. Das alles bietet die Marktgemeinde bei guter Bewirtung und stimmungsvollem Ambiente unter freiem Himmel am Marktplatz. Der Kartenvorverkauf läuft bereits auf Hochtouren – Tickets können am Bürgerservice und auf Eventjet.at gesichert werden.

DETAILS:

Freitag, 12. Juni 2026, 20:00 Uhr

Sommernachtsfest mit der Band „Crispy Ducks“

Ein stimmungsvolles Ambiente, gute Bewirtung und coole Musik erwarten euch beim Sommernachtsfest unseres Kulturausschusses am Marktplatz. Die Band „Crispy Ducks“, die uns an diesem Abend einheizen wird, besteht hauptsächlich aus musikbegeisterten Frankenburgern. „So geschmackvoll wie ein guter Bratknödel“, bezeichnen sie selbst ihre Musik. Statt knuspriger Enten serviert die Band feinste Jazzstandards und Funk-Classics aus den letzten Jahrzehnten – groovig, mitreißend und garantiert abwechslungsreich.

Karten: 8,- / 10,- (nur bei Schönwetter!)

Samstag, 13. Juni 2026, 20:00 Uhr

Kabarett & Musik mit DIE VIERKANTER

Vier Freunde. Vier Stimmen. Ein Sound der glänzt.

Mit ihrem neuen Programm „GLANZSTÜCKE“ präsentieren DIE VIERKANTER aus NÖ das Beste aus nahezu 3 Jahrzehnten A-Cappella-Kabarett: Was 1997 mit Gesangsexperimenten, Wortspielen und einer gesunden Portion Selbstironie begann, hat sich zu einer einzigartigen Mischung aus mehrstimmigem Gesang und mehrdeutigem Kabarett entwickelt. Und genau so haben DIE VIERKANTER in diesem BEST OF zeitlose Highlights gemeinsam mit brandneuen Überraschungen auf Hochglanz poliert – mit Charme, Witz und Tiefgang.

Karten: 23,- / 25,- (bei Schlechtwetter im Kulturzentrum)

Vorverkaufskarten sind am Bürgerservice Frankenburg und online auf www.eventjet.at / Frankenburg erhältlich!