Am Sonntagvormittag kam es im Freizeitdorf Achort in St. Lorenz zu einem Brand in einem Badehaus. Durch das rasche Eingreifen der Bewohner konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Lorenz und Keuschen wurden um 11:22 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Brand Gebäude“ alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Badehaus. Die Bewohner hatten das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch und einem Feuerlöscher weitgehend unter Kontrolle gebracht und so einen Vollbrand verhindert.

Zwei Personen nach Rauchentwicklung behandelt

Zwei Personen standen im Brandrauch und wurden vom Roten Kreuz Mondsee mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung versorgt. Anschließend wurden sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Glutnester abgelöscht und Gebäude kontrolliert

Die Feuerwehren führten Nachlöscharbeiten durch, löschten verbliebene Glutnester ab und belüfteten das Badehaus. Abschließend wurde das Objekt mit einer Wärmebildkamera auf weitere Hitzequellen kontrolliert. Insgesamt standen fünf Fahrzeuge und 37 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.