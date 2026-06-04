STRASS IM ATTERGAU. Am Mittwoch sorgte ein 35-jähriger Deutscher in Straß im Attergau für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug quer über Wiesen, ließ das Auto mit laufendem Motor zurück und versuchte anschließend zu flüchten.

Der 35-Jährige war mit seinem Pkw von Deutschland nach Straß im Attergau unterwegs. Im Bereich Wildenhag lenkte er sein Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund von der L1284 Kronbergstraße in eine Wiese. Dabei wurde die Ölwanne beschädigt, wodurch Öl austrat. Anschließend fuhr er über eine Böschung auf eine weitere Wiese und gelangte schließlich auf den Güterweg Innerlohen, wo er das Fahrzeug abstellte.

Fluchtversuch durch Gärten

Der Mann ließ die Fahrertüre offen und den Motor laufen, ehe er zu Fuß in Richtung Oberbach am Attersee flüchtete. Laut Polizei versuchte er mehrfach davonzulaufen beziehungsweise sich in Gärten zu verstecken. Die Beamten konnten ihn schließlich anhalten.

Kokain im Fahrzeug gefunden

Im Fahrzeug fanden die Polizisten rund 4,5 Gramm Kokain. Der 35-Jährige gab an, verfolgt zu werden und flüchten zu müssen. Zudem erklärte er, zu viel Kokain konsumiert zu haben und dringend Hilfe zu benötigen. Nach Angaben der Polizei fragte er mehrfach, ob die Beamten tatsächlich echt seien. Der Mann verweigerte die klinische Untersuchung und besitzt keine Lenkberechtigung. Er wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen sowie im Zusammenhang mit dem aufgefundenen Kokain bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

Quelle: LPD OÖ