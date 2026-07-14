LAAKIRCHEN. Die 22. Laakirchner Faustball-Stadtmeisterschaft war auch heuer wieder ausgebucht. Insgesamt 24 Mannschaften kämpften um den Stadtmeistertitel. Der Sieg ging zum dritten Mal in Folge an die „Gschwandtner Giganten“, die sich damit den Wanderpokal dauerhaft sicherten.

Bei strahlendem Sommerwetter standen mehr als 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Laakirchner Faustballplatz im Einsatz. Unterstützt wurden sie von zahlreichen Helfern, Funktionären und Ehrengästen. Die Stadtmeisterschaft ist seit vielen Jahren ein fixer Bestandteil des Laakirchner Veranstaltungskalenders. Zahlreiche Hobby-Spielerinnen und Hobby-Spieler waren selbst lange im Vereinsfaustball aktiv und nutzen das Turnier, um ihr Können unter Beweis zu stellen und alte Kontakte zu pflegen. Für die Organisation zeichnete erneut die ASKÖ Laakirchen Papier verantwortlich. Obmann Karl Brunnbauer und sein Team sorgten für einen reibungslosen Turnierablauf.

Bei der Siegerehrung gratulierten Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger und Vizebürgermeisterin Mag. Christine Gabler, MBA den erfolgreichen Mannschaften. Stadtmeister wurden erneut die „Gschwandtner Giganten“, weitere Stockerlplätze gingen an die „Pink Lions“ und die „Schwaneneier“. Nach dem Turnier ließen Teilnehmer und Besucher den Sommerabend bei guter Stimmung, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten gemütlich ausklingen.

Die Ergebnisliste sowie Fotos sind auf der Website der Stadtgemeinde Laakirchen unter www.laakirchen.at zu finden.