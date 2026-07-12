Am späten Samstagabend sind auf der B144 Gmundener Straße in Laakirchen ein Motorrad und ein Pkw zusammengestoßen. Eine Person wurde dabei verletzt, die Feuerwehr übernahm die Aufräumarbeiten.

Die Feuerwehr wurde am Abend des 11. Juli zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall alarmiert. An der sogenannten Danzermühl-Kreuzung waren ein Motorrad und ein Pkw zusammengestoßen. Gemeinsam mit der Polizei sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher.

B144 vorübergehend gesperrt

Anschließend wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Während der Einsatzdauer war die B144 Gmundener Straße im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Eine Person erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades, berichtet die Feuerwehr Laakirchen.