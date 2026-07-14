Vorübergehende Einschränkungen bei Kund_innenparkplätzen

Ab Mitte/Ende August wird das AMS-Gebäude in Gmunden umgebaut und modernisiert. Während der Bauphase steht die Zahl der Kund_innenparkplätze zeitweise nur eingeschränkt zur Verfügung.

„Wir wissen, dass das für unsere Kund_innen eine kleine Zusatzbelastung bedeutet, und bitten dafür um Verständnis. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Bauphase so kurz und unkompliziert wie möglich zu halten“, so Ilse Hankowetz, Leiterin des AMS Gmunden.

Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, stehen alle Parkplätze wieder wie gewohnt zur Verfügung. Das AMS Gmunden dankt seinen Kund_innen für ihre Geduld während der Umbauphase.