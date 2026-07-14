Am Samstag fand die alljährliche Grillfeier bei der Hauptfeuerwache Bad Ischl statt. Dieser Tag wird auch traditionsgemäß dazu genutzt, um den unzähligen Helfern beim Sirenenball welche nicht aktiv bei der Feuerwehr tätig sind, Danke zu sagen.

Dieses Mal gab es noch einen zusätzlichen Grund, allerdings mit einem lachenden und einem weinenden Auge, zu feiern:

Herta Zeppezauer, die langjährige Perle was die Reinigung im Feuerwehrhaus anbelangt, wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das Kommando unter Jochen Eisl überreichte „Zee Herta“ ein kleines Präsent und bedankte sich für die jahrelange Betreuung. Der Abend klang mit gutem Essen, Getränken und unzähligen Anekdoten aus Hertas Ära im Feuerwehrhaus aus.

Die Kameraden der FF Bad Ischl wünschen Herta alles Gute und eine schöne Zeit in der Pension.