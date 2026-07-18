Zwei Bergsteiger sind am Samstagnachmittag am Naturfreundesteig auf den Traunstein wegen Erschöpfung nicht mehr weitergekommen. Sie wurden unverletzt mit dem Polizeihubschrauber gerettet.

Die beiden Bergsteiger waren bereits mehrere Stunden am Naturfreundesteig unterwegs, als sie im Aufstieg auf rund 950 Metern Seehöhe aufgrund ihrer Erschöpfung weder vor noch zurück konnten. Die Bergrettung Gmunden stieg umgehend zu den beiden auf und versorgte sie zunächst mit Getränken.

Rettung am Tau des Polizeihubschraubers

Parallel dazu wurde ein Polizeihubschrauber aus Salzburg zum Einsatz alarmiert. Die beiden Bergsteiger wurden schließlich per Tau aus dem Gelände gerettet und ins Tal geflogen. Beide blieben unverletzt, berichtet die Bergrettung Gmunden.