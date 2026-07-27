Seit Wochen laufen die Aufbauarbeiten für das bevorstehende 50. Pernecker Kellerfester der Feuerwache Perneck statt, welches von Freitag, 31. Juli bis Sonntag, 2. August stattfindet.

Anfang Juli begannen die ersten Arbeiten am Kellerfestareal, welches sich im Ortsteil Au in der Nähe der Pernecker Eisbahn befindet. Diesen Arbeiten sind lange Planungsvorbereitungen vorausgegangen. Mittlerweile steht das Festzelt, ein original Stangenzelt, die im Jahr 2019 in Eigenregie neu errichtete Nockahütte ist soweit eingerichtet. Nun beginnt die heiße Phase des Kellerfestes, bei welchem beinahe ganz Perneck auf den Beinen ist, damit am Freitag, 31. Juli Alles perfekt angerichtet ist für den Kellerfeststart um 18:00 Uhr.

Für die Feuerwache Perneck stellt das Kellerfest die Haupteinnahmequelle dar, und ermöglicht ihnen, wieder in notwendige Geräte und Ausrüstungsgegenstände zu investieren. Ein großes Dankeschön gilt jetzt schon allen freiwilligen Helfern, welche nicht Mitglied bei der Feuerwache Perneck sind und natürlich allen Besuchern, welche diese Fest wieder bereichern.

Programm zum 50. Pernecker Kellerfest:

Beginn am Freitag, 31. Juli, um 18 Uhr mit der Seidlbar, dem traditionellen Zuagroaßtn-Treffen, Stahelschießen und dem Pernecker Bierzelthendl. Ab 19 Uhr sorgt die Blitzableitermusi für Stimmung. Um 21 Uhr beginnt der Barbetrieb mit DJ und Oldiesparty. Von 20 bis 22 Uhr lädt außerdem die „Bier & Nocka-Gaudi“ zum Mitmachen ein.

Am Samstag, 1. August, startet um 16 Uhr der 8. Bad Ischler RE/MAX VOIGAS17. Ab 17 Uhr ist Zeltbetrieb, ehe um 20 Uhr Die Kaiserwälder aufspielen. Ab 21 Uhr wird in der originalen Kellerfestbar mit DJ weitergefeiert. Auch am Samstag findet von 20 bis 22 Uhr die „Bier & Nocka-Gaudi“ statt.

Der Sonntag, 2. August, beginnt um 9 Uhr mit dem 27. Plattlerturnier. Um 10 Uhr folgt der Frühschoppen mit der Ortsmusikkapelle Mitterweißenbach. Ab 14 Uhr unterhält Edelweiß Drei die Gäste. Gleichzeitig wartet beim Kindernachmittag mit Kinderschminken, Kasperltheater, Ponyreiten und Hüpfburg ein buntes Programm auf die jüngsten Festbesucher.