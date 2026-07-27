BAD ISCHL. Seit kurzem bietet das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Ganzjahres-Kinderbetreuungsmöglichkeit für Krabbelstubenkinder an. Damit gibt es nun an allen Klinikstandorten der Oberösterreichischen Gesundheitsholding eine eigene Kinderbetreuung, was ein weiterer wichtiger Schritt zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf darstellt. Darüber hinaus gibt es auch heuer wieder eine neunwöchige Sommerbetreuung für die Kinder der MitarbeiterInnen zwischen zwei und zwölf Jahren.

Das neue Ganzjahres-Betreuungsangebot im Salzkammergut Klinikum (SK) Bad Ischl richtet sich an Kinder bis zum Kindergarteneintritt, und bietet Eltern eine flexible Unterstützung im Arbeitsalltag. Pro Gruppe können bis zu zehn Kinder angemeldet werden, da durch sogenanntes Platzsharing nicht alle Kinder gleichzeitig anwesend sein müssen. Mit dem SK Bad Ischl verfügt damit nun auch der letzte der insgesamt zehn Klinik-Standorte (Regionalkliniken und Kepler Universitätsklinikum) der Oberösterreichischen Gesundheitsholding über eine Ganzjahres-Kinderbetreuung.

Flexibel und bedarfsorientiert

Die Betreuungszeiten im SK Bad Ischl werden individuell und flexibel gestaltet und orientieren sich am konkreten Bedarf der Eltern. Damit reagiert das Klinikum gezielt auf die unterschiedlichen Arbeitszeiten im Gesundheitsbereich und schafft ein möglichst passgenaues Angebot für MitarbeiterInnen.

Qualitativ hochwertige Betreuung in adaptierten Räumlichkeiten

Die bestehenden Räumlichkeiten wurden umfassend und fachgerecht an die Anforderungen der Kleinkindbetreuung angepasst. Dabei standen höchste Sicherheitsstandards, gut durchdachte Abläufe sowie eine altersgerechte und ansprechende Ausstattung im Fokus.

Die Umsetzung erfolgte in enger und konstruktiver Zusammenarbeit zwischen den zuständigen MitarbeiterInnen des Salzkammergut Klinikums und dem Trägerverein Aktion Tagesmütter OÖ. So konnte eine hochwertige, liebevoll gestaltete und zugleich normgerechte Betreuungseinrichtung realisiert werden.

„Mit der neuen Kinderbetreuung schaffen wir ein zusätzliches Angebot, das speziell auf die Bedürfnisse unserer MitarbeiterInnen zugeschnitten ist. Gerade im Gesundheitsbereich sind flexible Lösungen entscheidend, um Familie und Beruf bestmöglich vereinbaren zu können“, so Mag. Johann Seethaler, Kaufmännischer Direktor des Salzkammergut Klinikums.

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns als Oberösterreichische Gesundheitsholding ein zentrales Anliegen. Wir möchten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Kinderbetreuungsangebot in unseren Kliniken bestmöglich unterstützen und das möglichst flexibel. Ich freue mich, dass wir dies nun an allen Standorten anbieten können. Damit können sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll und ganz um unsere Patientinnen und Patienten kümmern, während ihre Kinder in unmittelbarer Nähe spielen und lachen und liebevoll betreut sind“, zeigt sich auch der Vorsitzende der Geschäftsführung Dr. Tilman Königswieser, MPH erfreut.

Auch LH-Stv.in Mag.a Christine Haberlander, Landesrätin für Gesundheit, Bildung und Frauen, ist begeistert: „Wir arbeiten in Oberösterreich für die beste Betreuung unserer Jüngsten. Ich finde es daher großartig, dass die Oberösterreichische Gesundheitsholding seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit einer betrieblichen Kinderbetreuung unterstützt.“

Keine Sorgen im Sommer: 9-wöchige Kinderbetreuung für zwischen 2 und 12 Jahren

Damit die MitarbeiterInnen auch in den Sommermonaten beruhigt ihrer Arbeit nachgehen können und den Nachwuchs in guten Händen wissen, gibt es auch heuer wieder unterschiedliche Angebote zur Sommerkinderbetreuung an den Kliniken. Am Salzkammergut Klinikum werden insgesamt 146 Kinder zwischen 2 und 12 Jahren an allen drei Standorten betreut – je nach Bedarf stunden-, tage- oder wochenweise.

OÖG-weite Kinderbetreuung für bestmögliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die betriebliche Kinderbetreuung ist ein zentraler Bestandteil in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, um eine bestmögliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Mit der neuen Gruppe in Bad Ischl steht ein entsprechendes Angebot an allen Klinikstandorten zur Verfügung – von der Krabbelstube bis hin zum Kindergarten. Insgesamt werden rund 200 Kinder in den Einrichtungen betreut. Die OÖG schafft damit attraktive Rahmenbedingungen für ihre MitarbeiterInnen. Dieses Engagement wird auch durch die Auszeichnung aller Kliniken als familienfreundliche Arbeitgeber unterstrichen.