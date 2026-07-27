Vöcklabruck. Das OKH Open Air Wochenende 2026 ist Geschichte – und hat einen neuen Rekord aufgestellt. Von 23. bis 25. Juli verwandelten über 80 Freiwillige rund um den Verein OKH das Gelände vor dem alten Krankenhaus bei traumhaftem Wetter in eine Freilichtbühne für Literatur, Jazz, Familienunterhaltung und dem abschließenden Konzert unter Sternen mit FIVA MC.

Den Auftakt machte am Donnerstag die Lesung unter Sternen mit Vea Kaiser, die so unterhaltsam war, dass sie fast einer kabarettistischen Performance glich.

Davor eröffnet wurde das Festival von Vereins-Sprecherin Jolanda de Wit, die mit ihrer Rede, das gemeinsame Tun in den Mittelpunkt stellte. “Deshalb verstehen wir Kunst auch nicht nur als das, was passiert, wenn sich der Vorhang hebt. Kunst beginnt bei der ersten Idee. Sie passiert in der Planung, in der Abwicklung, wenn zahlreiche Bedürfnisse ineinandergreifen müssen. Kunst ist der ganze Prozess. Kunst ist das Gestalten.“

Am Freitag folgte das Familien Open Air mit der aus Deutschland angereisten Kinderrockband Randale: Bei traumhaftem Wetter kamen über 400 Gäste, die Kreativstationen wurden rege genutzt, im Anschluss an das Konzert sorgte eine Familiendisco auf der Terrasse für einen ausgelassenen Abschluss des Abends.

Den Samstag bestritt das OKH gleich mit zwei Programmpunkten. Am Vormittag lud das erstmals veranstaltete Jazz Picknick mit Elisabeth Lohninger und Walter Fischbacher zum entspannten Zuhören auf der Wiese – die Veranstaltung war ausverkauft und etabliert sich damit auf Anhieb als fixer Bestandteil des Open-Air-Wochenendes. Am Abend bildete das Konzert mit Fiva MC, Filiah und Li Velvet den musikalischen Höhepunkt.

Insgesamt war das Open Air mit über 1.300 Gästen praktisch ausverkauft. Getragen wurde das Wochenende von rund 80 Freiwilligen, die von der Programmgestaltung über Auf- und Abbau bis zu Einlass und Gastronomie im Einsatz waren. Auch neu in diesem Jahr war eine eigene interne Kochcrew, die sich um das Wohl aller Helfenden kümmerte. Dieses ehrenamtliche Engagement ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit im OKH, das als offenes Kunst- und Kulturhaus urbanes Kulturangebot mit regionaler Verankerung verbindet.

Nach dem Open Air ist vor dem Open Air

Das nächste OKH Open Air Weekend findet von 22. bis 24. Juli 2027 statt. Early-Bird-Tickets für den Konzertsamstag sind bereits erhältlich. Doch nun verabschiedet sich das OKH Programm in eine einmonatige Sommerpause und startet dann wieder mit der Kinderuni KeKademy im September in die nächste Saison.

Weitere Informationen zum laufenden Programm und zu kommenden Veranstaltungen gibt es unter www.okh.or.at.