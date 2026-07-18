In Altmünster wurden die Einsatzkräfte dreier Feuerwehren am fürhen Samstagvormittag zu einer Personenrettung nach einem Verkehrsunfall alarmiert.

Ein Auto ist aus noch unbekannten Gründen auf einer schmalen Straße von der Fahrbahn abgekommen und in den Zubringer des Schwarzenbachs gestürzt. Die Einsatzkräfte von drei Feuerwehren wurden zur Personenrettung alarmiert.

Trotz der abgelegenen Lage wurden die eintreffenden Kräfte bereits von mehreren Ersthelfern vorbildlich eingewiesen, die Person konnte offensichtlich bereits aus dem verunfallten PKW befreit werden und wurde ebenso versorgt. Die Feuerwehr sicherte das verunfallte Fahrzeug dann mittels Seilwinde vor einem weiteren Absturz, ehe es mittels Kran geborgen werden konnte.