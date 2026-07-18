Obertraun, September 2026 – Am 12. und 13. September 2026 verwandelt sich der Dachstein Krippenstein wieder in eine einzigartige Open-Air-Bühne inmitten der beeindruckenden Bergwelt des Salzkammergutes. Das Dachstein Open Air bietet an zwei Tagen ein abwechslungsreiches Musikprogramm und verbindet Naturerlebnis mit bester Unterhaltung.

Highlight des Wochenendes ist am Samstag, 12. September, der Live-Auftritt von Sassy mit Band. Die bekannte Sängerin, die als Stimme von WILDS WoSSA einem breiten Publikum bekannt ist, sorgt von 14.00 bis 15.30 Uhr auf dem Almboden der Schönbergalm für Stimmung. Im Anschluss haben Besucherinnen und Besucher beim Meet & Greet die Möglichkeit, Sassy persönlich kennenzulernen. Das Konzert findet bei jeder Witterung statt.

Am Sonntag, 13. September, lädt die Ortsmusikkapelle Obertraun von 10.30 bis 13.30 Uhr zum höchsten Frühschoppen Oberösterreichs bei der Bergstation auf 2.100 Meter Seehöhe ein. Der Frühschoppen findet bei Schönwetter statt und sorgt für einen gemütlichen Ausklang des Veranstaltungswochenendes.

Der Eintritt zum Dachstein Open Air ist bei allen gültigen Bergbahn-Tickets sowie des NATÜRLICH 365 Tickets (die Ganzjahreskarte) bereits inkludiert. Das Veranstaltungsgelände ist ausschließlich mit der Bergbahn Dachstein Krippenstein erreichbar.

Tickets bereits jetzt erhältlich auf www.dachstein-salzkammergut.com oder auf www.oeticket.com

Weiterer Eventtipp:

Berg-Kino am 6.9.2026 – Silent Cinema am Dachstein Krippenstein. Der Klassiker „Dirty Dancing“ auf 2.100 Meter Seehöhe – Ticketvorverkauf bereits gestartet – alle Infos auf www.dachstein-salzkammergut.com