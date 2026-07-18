Ein 36-jähriger Rennradfahrer ist am Samstagmorgen in Kirchham bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Kollision bei Grundstücksausfahrt

Der 36-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war gegen 7:50 Uhr mit seinem Rennrad auf der Gemeindestraße Bäckermühle unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck von einer Grundstücksausfahrt auf die Gemeindestraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Rennradfahrer.

Verletzter ins Klinikum geflogen

Der 36-Jährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen, berichtet die Polizei.