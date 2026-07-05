Sonntagnachmittag wurden die Feuerwehr Zell am Moos, die Wasserrettung, das Rote Kreuz und die Polizei zu einer Personensuche am Irrsee alarmiert. Eine Schwimmerin wurde als abgängig gemeldet.

Im Bereich vom Badeplatz des Gasthofs Seewirtin wurde eine 85-jährige Frau von ihrer Freundin als vermisst gemeldet. Einsatzleiterin Florentina Klaushofer von der Feuerwehr Zell am Moos berichtete: „Nach der ersten Erkundung und Lagefeststellung haben wir sofort die Feuerwehrtaucher und die Feuerwehrdrohnengruppe unseres Abschnitts alarmieren lassen. Zeitgleich war unser Feuerwehrboot schon am Irrsee mit der Suche beschäftigt!“

Happy-End beim Bootshaus der Feuerwehr

Da die Einsatzleitung bei Personensuchen am Irrsee meist im Bereich des Feuerwehrbootshauses aufgebaut wird, fuhren die Sondereinsatzkräfte diesen Ort an. Ein Feuerwehrmann traf dort ein und wurde von einem weiblichen Badegast auf eine Frau, die auf einer Holzbank saß, aufmerksam gemacht. Nach Identitätsabklärung mit der Frau konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden, es handelte sich um die Vermisste.

Krampf im Bein

Die 85-Jährige bekam beim Schwimmen am Irrsee einen Krampf im Bein und konnte sich zum nächsten Steg am Ufer retten. Dieser Steg war rund 500 Meter Luftlinie vom Einstiegsbadeplatz entfernt. Die Vermisste wurde von der Feuerwehr Zell am Moos mit dem Feuerwehrauto zu Ihrer Freundin wohlbehalten zurückgebracht. Die Frau bedankte sich für den raschen Einsatz aller Einsatzkräfte und meinte: „Jetzt muss ich 85 Jahre alt werden und mein großer Wunsch mit einem Feuerwehrfahrzeug mitzufahren geht so in Erfüllung …“

Somit konnten alle Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz Wasserrettung und Polizei glücklicherweise sehr rasch wieder einrücken.

Fotos: C. Stoxreiter