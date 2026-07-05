Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Sonntagnachmittag auf der A1 Westautobahn bei Vorchdorf ereignet. Ein Auto hat sich dabei überschlagen. Ein Großaufgebot am Rettungskräften war vor Ort.

Der Unfall passierte Sonntagnachmittag auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg, zwischen der Autobahnauffahrt Eberstalzell und der Autobahnabfahrt Vorchdorf, im Gemeindegebiet von Vorchdorf. Aus noch unbekannter Ursache passierte dort im dichten Reiseverkehr ein Unfall, in den zumindest zwei PKW verwickelt waren. Ein Auto krachte gegen die Leitschiene, ein weiteres Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam am Dach liegend zum Stillstand.

Zwei Feuerwehren wurden zur Personenrettung alarmiert, ebenso waren mehrere Rettungsfahrzeuge, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Notarzthubschrauber Martin 3 sowie die Polizei am Einsatzort. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle Unfallbeteiligten außerhalb der Fahrzeuge und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Notarzthubschrauber musste zum Glück niemanden mitnehmen, die Unfallbeteiligten hatten offenbar relativ großes Glück. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung am Unfallort ins Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert.

Die A1 Westautobahn war in Fahrtrichtung Salzburg für etwa eine halbe Stunde gesperrt und in der Folge noch rund eine weitere halbe Stunde nur einspurig passierbar. Es bildete sich ein rund zehn Kilometer langer Stau vor der Unfallstelle. Das Ortszentrum von Eberstalzell war regelrecht verstopft, da aufgrund des Kirtags die Ortsdurchfahrt gesperrt war und der Verkehr über eine Nebenstraße umgeleitet wurde.