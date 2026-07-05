Straß im Attergau, 04. Juli 2026 – Bei hochsommerlichen Temperaturen fand am Samstag der Bezirksbewerb des Bezirkes Vöcklabruck statt. Insgesamt 354 Bewerbsgruppen – davon 211 Jugendgruppen und 143 Aktivgruppen – stellten sich dem sportlichen Wettkampf. Die Feuerwehr Straß im Attergau zeichnete sich unter der Führung von Kommandant Roland Rauchenschwandtner für die Organisation verantwortlich. In enger Zusammenarbeit mit dem Bezirksfeuerwehrkommando Vöcklabruck sowie den Fachdienstleitern Stefan Enser und Andreas Schindlauer konnte ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden. Die 70 Bewerter und Bewerterinnen des Bezirkes garantierten eine faire und objektive Bewertung der Leistungen.

Im Rahmen der feierlichen Siegerehrung begrüßte Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Verwaltung und Feuerwehrwesen. Die Musikkapelle St. Georgen im Attergau sorgte für die musikalische Umrahmung der Schlussveranstaltung. In der Bezirksliga der Jugend konnte Guggenberg 1 in Bronze und in Silber den Sieg erringen. Bei den Aktiven gewann Rutzenmoos 3 in Bronze und Guggenberg 1 in Silber die Bezirksliga. Neben den Pokalen für die Siegergruppen und den Ehrungen der Klassensieger in den Ligawertungen wurden zahlreiche Leistungsabzeichen in Bronze und Silber an die Feuerwehrjugend überreicht. In der Ligawertung der Jugend wurden folgende Gruppen als Bezirkssieger ausgezeichnet: In der Bezirksliga setzte sich Guggenberg 1 durch, in der 1. Klasse siegte Oberalberting 1, in der 2. Klasse Mösendorf 1, in der 3. Klasse Frankenmarkt 1 und in der 4. Klasse Reibersdorf 1. In der Ligawertung der Aktivgruppen holte sich Kemating 1 den Titel in der Bezirksliga, Reittern 1 gewann die 1. Klasse, und Raspoldsedt 1 entschied die 2. Klasse für sich. Für 211 Jugendgruppen und 143 Aktivgruppen war der Bezirksbewerb eine wichtige Generalprobe für den Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Andorf am 10. und 11. Juli 2026.

Kommandant Rauchenschwandtner dankte allen Helferinnen und Helfern, der Gemeinde Straß im Attergau für die Zurverfügungstellung der Sportanlage sowie den Anrainern für ihr Verständnis. Der Bezirksbewerb 2026 war ein voller Erfolg und ein starkes Zeichen für die Leistungsfähigkeit und den Zusammenhalt der Feuerwehren im Bezirk Vöcklabruck.