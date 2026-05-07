Am Mittwochfrüh geriet auf der A1 Westautobahn bei St. Georgen im Attergau ein Pkw einer Urlauberfamilie in Brand. Alle Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus.

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr zu einem Pkw-Brand auf die A1 alarmiert. Eine Jungfamilie mit zwei Kindern im Alter von drei und fünf Jahren war auf dem Weg in den Urlaub, als aus bislang unbekannter Ursache im Motorraum ein Feuer ausbrach. Die Insassen konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, bevor sich die Flammen ausbreiteten.

Fahrzeug in Vollbrand und gefährliche Explosionen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand. Während der Löscharbeiten kam es aufgrund der großen Hitze zur Detonation von Reifen und Airbags, wodurch eine zusätzliche Gefährdung für die Einsatzkräfte entstand.

Wohnwagen bleibt unbeschädigt

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den angehängten Wohnwagen verhindert werden. Nach rund zwei Stunden war der Brand gelöscht und das Fahrzeug wurde abtransportiert, berichtet die Feuerwehr.