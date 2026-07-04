Am Donnerstag, 2. Juli 2026, fand in der Skiregion Dachstein West die offizielle FIS-Sommerinspektion für die Audi FIS Skiweltcuprennen der Damen statt. Die Begehung verlief erfolgreich und markiert einen weiteren wichtigen Schritt in den Vorbereitungen für die Weltcupbewerbe am 28. und 29. Dezember 2026.

Gemeinsam mit Delegierten der FIS Alpine, des ORF, von Ski Austria sowie dem örtlichen Organisationskomitee wurden die Rennstrecke am Hornspitz, die vorgesehenen Kamerapositionen, Tribünenstandorte sowie die gesamte Veranstaltungsinfrastruktur besichtigt. Im Mittelpunkt standen die organisatorischen und technischen Vorbereitungen für die Durchführung der beiden Weltcuprennen.

Die positive Inspektion bestätigt den eingeschlagenen Weg der Veranstalter und unterstreicht die intensive Zusammenarbeit aller beteiligten Partner. Mit jedem weiteren Meilenstein steigt die Vorfreude auf den alpinen Skiweltcup in Dachstein West.

Rupert Schiefer, OK-Leiter und Geschäftsführer der Bergbahnen Dachstein Salzkammergut, zeigt sich erfreut über den erfolgreichen Verlauf der Begehung:

„Die FIS-Sommerinspektion ist sehr positiv verlaufen. Gemeinsam mit allen Partnern konnten wir die nächsten wichtigen Schritte festlegen. Unser gemeinsames Ziel ist es, Dachstein West als Weltcup-Region nachhaltig zu etablieren und den Athletinnen, Teams sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern Ende Dezember perfekte Rahmenbedingungen zu bieten.“

Audi FIS Skiweltcup Damen – Dachstein West