Bad Ischl. Bewegung an der frischen Luft, professionelle Anleitung und das völlig kostenlos – genau dafür steht das österreichweite Gesundheitsprojekt „Bewegt im Park“, das heuer sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Von Juni bis September laden auch in Bad Ischl wieder wöchentliche Bewegungseinheiten dazu ein, gemeinsam aktiv zu werden und neue Sportarten kennenzulernen.

Das Besondere daran: Die Teilnahme ist jederzeit ohne Anmeldung möglich. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, jung oder älter – alle sind herzlich willkommen. Ziel des Projekts ist es, möglichst viele Menschen für regelmäßige Bewegung zu begeistern und den Sommer aktiv zu gestalten. Gerade in den Sommermonaten, wenn viele Vereine und Fitnessangebote pausieren, bietet „Bewegt im Park“ eine unkomplizierte Möglichkeit, fit zu bleiben und gemeinsam Spaß an der Bewegung zu erleben.

Auch in Bad Ischl erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm:

Montag, 18:30 bis 19:30 Uhr: Yoga mit Katharina Wenkoff

mit Dienstag, 19:00 bis 20:00 Uhr: Tanz dich fit mit Katharina Zwettler

mit Mittwoch, 18:30 bis 19:30 Uhr: Familien Floorball

Beide Kurse finden im Sisipark statt und können ohne Voranmeldung besucht werden. Benötigt werden lediglich bequeme Kleidung, etwas zu trinken und – für den Yogakurs – eine Matte.

„Bewegt im Park“ zeigt seit mittlerweile zehn Jahren, wie einfach Gesundheitsförderung sein kann: Bewegung unter freiem Himmel, in entspannter Atmosphäre und gemeinsam mit anderen. Wer schon lange eine neue Bewegungsform ausprobieren wollte oder einfach etwas für die eigene Gesundheit tun möchte, findet hier den idealen Einstieg.

Die Teilnahme an allen Kursen ist kostenlos. Weitere Informationen zu den Angeboten und Standorten sind auf der Website von „Bewegt im Park“ erhältlich.