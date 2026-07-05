Ein alkoholisierter Autofahrer montierte nach einem Verkehrsunfall in Tiefgraben die Kennzeichen seines beschädigten Fahrzeugs ab und flüchtete zu Fuß. Die Polizei konnte den 23-Jährigen wenig später anhalten und festnehmen.

Der 23-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land verursachte gegen 04:45 Uhr im Gemeindegebiet von Tiefgraben einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Sein Pkw blieb anschließend mitten auf der Fahrbahn stehen. Der Mann montierte laut Polizei die Kennzeichen ab und entfernte sich vom Unfallfahrzeug.

Eine alarmierte Polizeistreife entdeckte den 23-Jährigen bereits bei der Anfahrt in unmittelbarer Nähe. Er versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch angehalten werden.

Aggressives Verhalten gegenüber der Polizei

Der Mann konnte sich nicht ausweisen und verhielt sich laut Polizei aggressiv und unkooperativ. Zudem habe er die einschreitenden Beamten bedroht. Daraufhin wurde der 23-Jährige festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Wels an, berichtet die Polizei.