Tolle Stimmung am Kirtag in Altmünster herrschte am Sonntag 19.7.2026. Es gab nur gut gelaunte Besucher und Standler, die kauften, lachten und plauderten mit Freunden und Nachbarn. Ein großer Vergnügungspark gehört natürlich dazu und das Gekreische zeigte, dass es richtig Spaß gemacht hat. Die Besucher kamen aus nah und fern und der Wettergott hat es auch gut gemeint und die Sonne lachte vom Himmel. Herz was willst du mehr, ein Kirtagbesuch gehört einfach im Kalender als Pflichttermin eingetragen.
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