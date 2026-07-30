Meteorologe: Christian Brandstätter

Region: Salzkammergut (Bezirk Vöcklabruck und Gmunden)

Laut Meteorologe Christian Brandstätter fiel der Juli 2026 im Salzkammergut mit einer mittleren Temperatur von rund 20,7 Grad und deutlich wärmer aus als das langjährige Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020. Der zweite Sommermonat war von extremer Trockenheit geprägt und mündete zum Monatsende in eine weitere massive Hitzewelle. Dabei wurden im Salzkammergut Höchsttemperaturen zwischen 35 und 38 Grad erwartet.

Laut METEO-data verlief der Juli zunächst weitgehend sommerlich und unter häufigem Hochdruckeinfluss. Niederschläge blieben über weite Strecken aus, Gewitter traten nur vereinzelt auf. Herauszuheben ist vor allem der 14. Juli, als im Salzkammergut örtlich kräftige Gewitter registriert wurden.

Die niedrigsten Temperaturen des Monats wurden am 25. Juli gemessen. In Vöcklabruck sank die Temperatur auf 6,2 Grad, in Seewalchen auf 8,3 Grad und in Bad Goisern auf 8,6 Grad.

Insgesamt wurden 19 Sommertage mit Höchstwerten über 25 Grad registriert, davon 7 Tropentage mit Temperaturen über 30 Grad. Der bisherige Juli-Rekord liegt bei 11 Tropentagen aus dem Jahr 2015, während das langjährige Mittel lediglich 3,5 Tropentage beträgt.

Besonders markant war im Juli die außergewöhnliche Trockenheit. Dadurch stieg die Waldbrandgefahr im gesamten Salzkammergut auf ein sehr hohes Niveau. In Seewalchen wurden lediglich 25,1 Millimeter Niederschlag gemessen – das entspricht nur rund 19 Prozent des langjährigen Durchschnitts. Noch trockener verlief der Monat in Vöcklabruck mit 24,1 Millimetern sowie in Altmünster mit 26,4 Millimetern Niederschlag. Die höchste Monatsniederschlagsmenge wurde dagegen in Bad Ischl mit 64 Millimetern registriert. Die höchste Tagesniederschlagsmenge wurde in Seewalchen am 5. Juli mit 7,8 Millimetern gemessen.

Auch beim Wind wurden örtlich beachtliche Spitzen registriert. Die stärksten Böen erreichten 76 km/h in Mondsee sowie 65 km/h in Vöcklabruck.

Trotz durchschnittlicher Sonnenscheindauer wurden aufgrund der anhaltenden Hochdrucklagen deutlich mehr Sonnenstunden registriert, als für einen Juli im Salzkammergut üblich sind.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass der August im Salzkammergut durchschnittlich 13,7 Sommertage und 3,9 Tropentage bringt. Sollte sich die aktuelle Wetterlage fortsetzen, könnte auch der letzte Sommermonat erneut deutlich wärmer als im langjährigen Mittel ausfallen.