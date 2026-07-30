Ein 43-jähriger Autofahrer soll in der Nacht auf Donnerstag in St. Georgen im Attergau einen Fußgänger mit seinem Auto erfasst und anschließend Fahrerflucht begangen haben. Wenige Stunden später wurde der Mann von der Polizei ausgeforscht.

Der 43-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck wollte gegen 2:30 Uhr nach einem Lokalbesuch mit seinem auf einem Parkplatz abgestellten Pkw wegfahren. Unmittelbar nach dem Starten setzte er zurück und dürfte dabei einen 27-jährigen Mann aus dem Bezirk Freistadt erfasst haben.

Anschließend verließ der Lenker den Unfallort. Der 27-Jährige konnte zunächst keine genauen Angaben zu seinen Verletzungen machen und lehnte eine Mitfahrt mit der Rettung ab. Einige Stunden später begab er sich jedoch selbst ins Krankenhaus.

Lenker will Zusammenstoß nicht bemerkt haben

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte die Polizei den mutmaßlichen Unfalllenker ausforschen. Zunächst behauptete der 43-Jährige, seine Freundin sei gefahren. Diese widersprach jedoch sofort. Daraufhin räumte der Mann ein, selbst am Steuer gesessen zu haben. Den Zusammenstoß habe er allerdings nicht bemerkt. Ein Alkotest ergab gegen 5:10 Uhr einen Wert von 1,72 Promille, berichtet die Polizei.