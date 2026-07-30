Mit den warmen Sommertagen erreicht auch die Wespensaison ihren Höhepunkt. Besonders jetzt sind die Insekten verstärkt auf Nahrungssuche. Neben reifen Früchten in Gärten finden Wespen dabei auch an vom Menschen verursachten Nahrungsquellen Gefallen – darunter Altglascontainer.

Vor allem Rückstände von Fruchtsäften, Limonaden, Marmeladen oder anderen süßen Lebensmitteln in Glasverpackungen wirken auf Wespen äußerst anziehend. Sammelbehälter für Altglas können daher rasch zu beliebten Anflugstellen werden. Beim Einwerfen von Flaschen und Gläsern kann es in Einzelfällen zu unangenehmen oder sogar gefährlichen Begegnungen kommen – insbesondere für Menschen mit einer Allergie gegen Wespengift. Manuela Gschwandtner, Vorsitzende des Bezirksabfallverbandes, appelliert daher an die Bevölkerung: „Bitte entsorgen Sie Glasverpackungen möglichst restentleert. So entziehen wir den Wespen die Nahrungsquelle und reduzieren das Risiko unerwünschter Begegnungen bei den Altglascontainern. Und am besten morgens oder abends entsorgen – dann sind meist weniger Wespen unterwegs.“