Sommerliche Atmosphäre, inspirierende Begegnungen und ein starkes Netzwerk – das JW Sommerfest „ORANGE EDITION“ lockte auch heuer wieder zahlreiche Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer nach Gmunden. Über 120 Gäste folgten der Einladung der Jungen Wirtschaft Gmunden und genossen einen stimmungsvollen Abend im einzigartigen Ambiente des Innenhofs von Schloss Ort.

Ganz nach dem Motto „Orange Edition“ sorgten die kreativen orangen Accessoires der Gäste für einen farbenfrohen Akzent und unterstrichen den unverwechselbaren JW-Spirit. Nach der offiziellen Begrüßung durch das JW Bezirksvorstandsteam stand vor allem eines im Mittelpunkt: Netzwerken, neue Kontakte knüpfen und sich in entspannter Atmosphäre mit Gleichgesinnten austauschen.

Für die passende Stimmung sorgte DJ Harvey Miller mit lässigen Beats, während die E-Geigerin Evelina mit ihrer eindrucksvollen Live-Performance für einen musikalischen Höhepunkt des Abends sorgte. Für beste Kulinarik zeichnete sich das Team der Fleischhauerei Gruber/Ortner Stube verantwortlich. Ein weiteres Highlight war das unterhaltsame Pub-Quiz, bei dem Teamgeist, Wissen und jede Menge Spaß gefragt waren.

Das JW Sommerfest zeigte einmal mehr, wie wertvoll persönliche Begegnungen und ein starkes Netzwerk für junge Unternehmerinnen und Unternehmer sind.

„Die Junge Wirtschaft lebt vom Austausch und vom Miteinander. Es freut mich, dass unsere Veranstaltungen und auch das Sommerfest so viele Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer zusammenbringt. Ich lade alle ein, auch unsere kommenden Veranstaltungen im Herbst zu besuchen und die Vorteile eines starken, kostenlosen und regionalen Netzwerks für sich zu nutzen!“, betont Thomas Schöfbänker, Bezirksvorsitzender der JW Gmunden.

Ein besonderer Dank gilt den JW-Jahressponsoren Sparkasse OÖ und BNP Steuerberatung, die die Junge Wirtschaft Gmunden über das gesamte Jahr hinweg als verlässliche Partner begleiten und mit ihrer Unterstützung zahlreiche Veranstaltungen ermöglichen.