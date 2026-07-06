Das Team des Union-Yacht-Club Attersee konnte beim zweiten von vier Tourstopps der Segelbundesliga den Heimvorteil nutzen. Punkte gleich mit dem zweitplatzierten Burgenländischen Yachtclub und mit einem Punkt Vorsprung auf den Segelclub Mattsee konnten sie sich den Sieg sichern.

An den drei Tagen der Veranstaltung wurden 57 Rennen, a 12-15 Minuten, bei den verschiedensten Windbedingungen durchgeführt: der Wind blies aus Südwest und Nord mit schwachen fünf bis kräftigen 18 Knoten und verlangte den Teams alles ab. Die Segeltage dauerten am Wasser bis zu neun Stunden und forderten höchste Konzentration, Taktik und Manöversicherheit in den Sprintrennen.

In der Gesamtwertung liegt der UYCAs Punkte gleich mit den dritten (SCTWV Achensee) an vierterstelle. An den beiden noch folgenden Tourstopps am Mondsee und Traunsee ist also noch alles möglich.