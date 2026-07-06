Die Schülerinnen der 4. Klasse der Mittelschule Vöcklamarkt haben im Wahlpflichtfach Sprache und Kommunikation mit großem Engagement einen Kurzfilm zum Thema „Arbeit macht Sinn“ produziert.

Unter der Leitung von Gerhard Paukner trafen sich die Schülerinnen an fünf Nachmittagen, um sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Gemeinsam entwickelten sie Ideen, verfassten das Drehbuch und setzten ihre Vorstellungen kreativ in einem Kurzfilm um.

Der fertige Film wurde am 26. Juni 2026 im Rahmen eines Filmfestivals im Hollywood Megaplex in Pasching präsentiert. Die Vorführung war ein voller Erfolg: Sowohl die begleitenden Lehrerinnen Frau Hemetsberger und Frau Pfarl als auch das Publikum im Kino zeigten sich vom Endergebnis begeistert. Das Projekt bot den Schülerinnen nicht nur die Möglichkeit, ihre Kreativität unter Beweis zu stellen, sondern stärkte auch ihre Teamarbeit und ihre Medienkompetenz.