Im Bezirk Gmunden ist am Dienstagnachmittag ein 52-jähriger Mann nach einem internen Notfall erfolgreich wiederbelebt worden. Er wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Lebensgefährtin begann sofort mit Reanimation

Als die Polizei am frühen Nachmittag bei dem Wohnhaus eintraf, wurde der 52-Jährige bereits von seiner Lebensgefährtin reanimiert. Die eintreffenden Beamten übernahmen gemeinsam mit den Rettungskräften die Wiederbelebungsmaßnahmen.

Mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus

Bis zum Eintreffen des Notarztes wurde die Reanimation fortgesetzt. Schließlich gelang es, den Mann wiederzubeleben. Er erlangte das Bewusstsein zurück und wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, berichtet die Polizei.