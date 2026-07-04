Am Samstag, 01. August 2026 öffnet die Hauptfeuerwache Bad Ischl wieder ihre Pforten für die vierte Auflage des Familiennachmittages, inkl. der Möglichkeit zur Feuerlöscherüberprüfung.

Familiennachmittag mit vielseitigem Programm

Um 13:30 Uhr startet der Familiennachmittag, bei freiem Eintritt, mit einem vielseitigen Programm, welches wetterunabhängig ist. Im Vergleich zum Vorjahr hat man sich wieder die ein oder andere Neuheit einfallen lassen. So können Groß und Klein die Arbeit der Feuerwehr näher kennen lernen und Feuerwehrluft schnuppern. Wer weiß, vielleicht gibt es nach dieser Veranstaltung wieder das ein oder andere Neumitglied?

Mehrere Geschicklichkeitsspiele stehen auf dem Programm, Fahrten mit den Feuerwehrautos sind ebenfalls möglich und auch für das leibliche Wohl wird u.a. mit „Holzknechnocka“ bestens gesorgt.

Besuch des Feuerwehrmuseums

Bei dieser Gelegenheit kann auch das Ischler Feuerwehrmuseum im ehemaligen Autohaus Weinzierl (Kaiser-Franz-Josef-Straße 18) besichtigt werden. Natürlich besteht die Möglichkeit, mit einem Feuerwehrfahrzeug dorthin chauffiert zu werden.

Feuerlöscherüberprüfung

Was wäre das, von 12:00 bis 16:00 Uhr können Sie Ihren Feuerlöscher überprüfen lassen. Im Ernstfall müssen Sie sich auf Ihren Feuerlöscher verlassen können, hierfür ist gesetzlich ein 2-jähriges Überprüfungsintervall vorgeschrieben. Die Plakette auf dem Feuerlöscher gibt Ihnen hierüber Auskunft.

Um die Wartezeit zu verkürzen, können Sie in der Zwischenzeit die „Holzknechtnocka“ der „Original Sirenenball-Nocka-Pass“ genießen!

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, neue Feuerlöscher vor Ort anzukaufen. Die anwesenden Kameraden bzw. der Mitarbeiter der Fachfirma beraten Sie bei Ihrem Kauf sehr gerne.

Der daraus erzielte Erlös kommt der Jugendgruppe zu Gute!

Vorherige Abgabe der Feuerlöscher möglich

Feuerlöscher können von Montag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr gegen Voranmeldung, zur Überprüfung im Vorhinein, unter 06132/24131 abgegeben werden.

Die Mitglieder der Hauptfeuerwache Bad Ischl freuen sich über viele Besucher!