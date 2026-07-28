Am Samstag, dem 15. August 2026, findet um 17 Uhr im Gedenken an den im Mai verstorbenen Grünen-Politiker, Schauspieler, Schriftsteller und „Gmundner Original” Erich Josef Langwiesner (1950-2026) die von ihm etablierte Freiluft-Lesung an Lenaus Morgensitz statt. Bei Schlechtwetter ist die Stadtbücherei Ausweichquartier. Der Eintritt ist frei.

Die traditionelle Lenau-Lesung in Gmunden ist eine jährliche literarisch-musikalische Performance rund um den Geburtstag des Spätromantikers Nikolaus Lenau, initiiert vom Multikünstler Erich Josef Langwiesner.

Seit 2003 stellte Langwiesner jedes Jahr das Werk von Nikolaus Lenau in einen dialogischen Kontext mit einer anderen historischen Persönlichkeit oder einem anderen Dichter (u. a. Karl Valentin, Ludwig Uhland oder Rainer Maria Rilke). Heuer konnte er seine Planungen leider nicht mehr zu Ende bringen. Sein langjähriger Freund und Wegbegleiter Hans-Jürgen Bertram liest daher in memoriam Erich J. Langwiesner Texte von ebendiesem sowie von Nikolaus Lenau und erinnert damit an das literarische Wirken der beiden Autoren.

Schauplatz bei Schönwetter ist „Lenaus Morgensitz“ an der Traunuferpromenade in Gmunden, da der Dichter einst selbst gerne zum Schreiben in der Stadt weilte. Bei Schlechtwetter weicht man in die Stadtbücherei in der Traungasse aus.

Die Stadtgemeinde Gmunden lädt alle Literaturinteressierten herzlich zu dieser besonderen Lesung für einen besonderen Menschen ein.