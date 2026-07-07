In Vorchdorf ist am späten Dienstagvormittag ein PKW von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun und einen Baum geprallt.

Der Unfall passierte am späten Dienstagvormittag auf der Einsiedlinger Straße im Gemeindegebiet von Vorchdorf. Ein Autolenker verlor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, und krachte gegen einen Zaun beziehungsweise betonierten Zaunsteher und einen dahinter befindlichen Baum. Das Auto wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.

Die Feuerwehr wurde zur Personenrettung nach einem Verkehrsunfall mit PKW alarmiert. Eingeklemmt oder eingeschlossen war zum Glück aber niemand. Die Einsatzkräfte führte nach der Freigabe durch die Polizei die Aufräumarbeiten durch und verbrachten den PKW auf einen nahegelegenen Parkplatz. Die Unfallstelle war für etwa eine halbe Stunde erschwert passierbar.