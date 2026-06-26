Ein 30-jähriger Autofahrer lieferte sich am Mittwochabend im Gemeindegebiet von Vorchdorf eine Flucht vor der Polizei. Während der Fahrt verursachte der Mann drei Verkehrsunfälle, bevor er sich zu Fuß absetzte und wenig später auf einer Raststättentoilette festgenommen wurde.

Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit

Gegen 20:30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Pkw auf, der ohne Kennzeichentafeln und mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, raste der Lenker mit hoher Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von Vorchdorf und verursachte dabei insgesamt drei Verkehrsunfälle. Dabei entstand laut Polizei ausschließlich Sachschaden.

Hubschrauber unterstützt Fahndung

Ein zufällig in der Luft befindlicher Rettungshubschrauber unterstützte die Polizeistreife, indem er den Standort des flüchtenden Fahrzeugs laufend an die Einsatzkräfte übermittelte. Schließlich stellte der 30-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung seinen Pkw auf einem Parkplatz neben der Raststation Lindach ab und flüchtete zu Fuß durch ein Feld.

Versteck auf Raststättentoilette

Die Beamten konnten den Mann wenig später auf einer Toilette der Raststation aufspüren. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Die anschließende klinische Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit, woraufhin dem 30-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt, so die Polizei.