Am Samstag um 8:00 Uhr fällt der Startschuss für ein langes Segelwochenende! Rund 40 Boote werden bei der 12 Stunden Regatta erwartet – ein bunt gemischtes Feld unterschiedlichster Segelboote, von sportlichen Einpersonen-Jollen bis hin zu großen Kielbooten mit bis zu zwölf Crewmitgliedern an Bord. Gesegelt wird nach dem Yardstick-Regulativ, dessen Ausgleichsformel spannende Wettfahrten zwischen den verschiedensten Bootstypen ermöglicht.

Die traditionsreiche 12 Stunden Regatta, die seit 2019 regelmäßig ausgetragen wird, ist Teil der Long-Distance-Challenge. Zu dieser mehrteiligen Serie zählen außerdem der Attersee Grand Prix, der vor einer Woche stattfand, sowie die „Lange Wettfahrt“ Anfang August.

Wem 12 Stunden ohne Pause noch nicht genug sind, segelt einfach weiter – durch die ganze Nacht. Bei der 24 Stunden Regatta geht es im Renntempo nonstop über den See: durch Flauten, kräftige Windphasen und im Extremfall sogar durch Stürme, Blitz und Donner – wobei wir Letzteres den Teilnehmer*innen natürlich nicht wünschen. Ziel ist es, innerhalb von 12 bzw. 24 Stunden möglichst viel Strecke zurückzulegen. Aus Sicherheitsgründen sind ausschließlich nicht kenterbare Kielboote mit mindestens zwei Personen an Bord zugelassen. Rund zehn Teams werden sich dieser besonderen Ausdauerprüfung der 24 hours stellen.

Die Wetterprognose verspricht für das Wochenende einen abwechslungsreichen Mix aus Sonne und Regen. Auch die Windvorhersage stimmt optimistisch und lässt auf gute Segelbedingungen hoffen.

Wie alle Bewerbe der Long-Distance-Challenge wird auch diese Regatta vom Startturm an Land traditionell mit einem Böllerschuss aus der großen Kanone gestartet. Die abwechslungsreiche Streckenführung verlangt den Crews taktisches Geschick und strategisches Können ab. Gesegelt werden mehrere größere und kleinere Runden. Die zurückgelegte Distanz wird in gerader Linie zwischen den Bojen gemessen und anschließend mithilfe des Yardstick-Systems bewertet, einem Handicap-System, das die Leistungen der unterschiedlichen Bootstypen fair miteinander vergleichen lässt.

Wir freuen uns auf ein spannendes und LANGES Segelwochenende!